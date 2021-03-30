كورونا يؤجل مباراة سيدات باريس وليون

تأجلت مباراة الإياب في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات بين أولمبيك ليون وباريس سان جيرمان، بسبب سلسلة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في تشكيلة ليون.



وقال ليون بطل أوروبا سبع مرات الاثنين إن ست لاعبات في صفوفه جاءت نتيجة فحوصهن إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وطلب النادي تأجيل مباراة الأربعاء إلى موعد لاحق بعد دخول التشكيلة بأكملها في العزل بواسطة السلطات الصحية المحلية.



ووضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم علامة "مؤجلة" بجانب المباراة بموقعه على الإنترنت. ولم يتسن بعد الحصول على تعقيب من الاتحاد القاري.



وفاز ليون، الذي أحرز الألقاب الخمسة الأخيرة، بنتيجة 1-صفر في لقاء الذهاب في باريس.