مدير الكرة في لايبزيغ: بايرن لن يتأثر بغياب ليفاندوفسكي

أكد نادي لايبزيغ أنه لا يتوقع أن يبدو بايرن ميونخ أضعف بكثير في حالة غياب نجم هجومه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن المباراة المقررة بين الفريقين يوم السبت المقبل في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال ماركوس كرويشه مدير الكرة بنادي لايبزيغ في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الثلاثاء: بايرن سيدفع بفريق تنافسي حتى في حالة غياب ليفاندوفسكي.

وقبل المباراة المرتقبة بين الفريقين على ملعب لايبزيغ، يحتل بايرن ميونخ الصدارة بفارق أربع نقاط أمام لايبزيغ صاحب المركز الثاني.

وتعرض ليفاندوفسكي، متصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 35 هدفا، لإصابة في أربطة الركبة خلال مشاركته مع المنتخب البولندي في المباراة أمام أندورا يوم الأحد ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويتوقع أن يغيب لفترة تتراوح ما بين خمسة وعشرة أيام.