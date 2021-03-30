ميرينو لـ "العربية": برشلونة أوجعنا.. وإنريكي يعرف سبب عدم استدعائي

أكد ميكيل ميرينو، لاعب ريال سوسييداد، جاهزية فريقه لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو، وأبدى حزنه لعدم ضمه إلى قائمة المنتخب الإسبانية الأخيرة.

وقال في مقابلة مع "العربية": متحمس جدا لهذا النهائي، نعلم أن الخسارة الأخيرة في الدوري أمام برشلونة بسداسية كان ضربة موجعة لنا، لكن الكأس قصة أخرى ونحن ننتظر هذا المباراة بشغف كبير منذ فترة، وسنسعى لنسيان الخسارة أمام برشلونة بتحقيق البطولة.

وأضاف: مواجهة فريق يعتبر غريم أزلي هو أمر بغاية الأهمية لنا وأيضا لجميع عشاق ريال سوسييداد، ولدينا سجل إيجابي أمام أتلتيك بلباو في آخر المواجهات، لكن يجب علينا أن نكون حذرين لأنه اذا لم نقدم مستوى كبير فالمنافس قادر على الفوز علينا، وأتلتيك بلباو حاليا يمر بفترة رائعة، حاليا يعيشون فترة إيجابية ونحن أيضا من الناحية الذهنية جيدون وبحافز كبير لخوص هذا النهائي الكبير.

وواصل ميرينو حديثه: كنت معجبا بأسلوب لاعب خط الوسط المتكامل مثل ستيفن جيرارد ويايا توريه وفرانك لامبارد، أحب لاعب خط الوسط المتكامل الذي بإمكانه الدفاع والهجوم.

وحول رأيه في الدوريات الأوروبية عبر تجاربه، ذكر: خلال تجربتي في الدوري الألماني اكتشفت أنهم يعتمدون كثيرا على الأسلوب البدني ويركضون دون توقف طوال التسعين دقيقة أيضا من الناحية التكتيكية هناك تنظيم كبير، في الدوري الإنجليزي كانت بالنسبة لي خطوة إضافية حيث هناك وجدت لاعبين أفضل فرديا وبإمكانات فنية مذهلة، أما في الدوري الإسباني طبعا من ناحية البدنية ليست الأقوى ولكن فنيا وتكتيكيا هو الأفضل في العالم.

وأبدى مورينو استغرابه من عدم ضمه إلى القائمة الأخيرة للمنتخب الإسباني، وأبان: لا أعرف سبب عدم استدعائي في آخر لائحة لمنتخب إسبانيا، المدرب لويس إنريكي يعرف أكثر مني السبب وفي نهاية المطاف هو يعرف أسباب استدعائه لأي لاعب لذا فهو رأي أن في المباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم كان بحاجة للاعبين آخرين ويجب علي تقبل الأمر، آمل أن أتواجد في اللائحة النهائية لكأس أمم أوروبا.