منتخب بولندا يكشف عن إصابتين بكورونا في صفوفه

كشف جاكوب كفياتكوفسكي المتحدث باسم الاتحاد البولندي لكرة القدم أن الفحوص كشفت إصابة اثنين من لاعبي المنتخب البولندي بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل المواجهة المقررة أمام نظيره الإنجليزي الأربعاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



وأوضح كفياتكوفسكي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الثلاثاء أن الفحوص كشفت إصابة غريغورش كريتشوفياك لاعب لوكوموتيف موسكو الروسي وكاميل بياتكوسكي لاعب راكوف تشيستوخوفا البولندي.



ويفتقد المنتخب البولندي بالفعل جهود النجم روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الذي تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة المنتخب أمام أندورا الأحد.



ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة التاسعة في التصفيات برصيد ست نقاط ويليه منتخبا بولندا والمجر برصيد أربع نقاط لكل منهما.