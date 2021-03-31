البرتغال تهزم لوكسمبورغ وتتشارك الصدارة مع صربيا

تغلب منتخب البرتغال على مضيفه لوكسمبورغ 3-1 يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.



وعلى ملعب خوسي بارثيل، تقدم جيرسون رودريغيز بهدف لمنتخب لوكسمبورجغ في الدقيقة 30 لكن ديوغو جوتا رد بهدف التعادل للبرتغال في الثواني الأخيرة للشوط الأول.



وأضاف القائد كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 51 وتكفل جواو بالينيا بالهدف الثالث في الدقيقة 80.



وعلى استاد باكو الأولمبي، تقدم الكسندر ميتروفيتش بهدف لصربيا في الدقيقة 16 ثم تعادل أمين ماخمودوف لأذربيجان من ضربة جزاء في الدقيقة 59، وقبل تسع دقائق من النهاية سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولصربيا.



ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف فقط عن صربيا فيما تمتلك لوكسمبورغ ثلاث نقاط في المركز الثالث وظلت أذربيجان بدون رصيد من النقاط.