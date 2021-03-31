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باتشواي يجد الثقة في بلجيكا.. ويفقدها في بالاس

باتشواي
ميشي باتشواي سجل هدفاً واحداً مع كريستال بالاس

باتشواي يجد الثقة في بلجيكا.. ويفقدها في بالاس

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بروكسل - رويترز

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كشف ميشي باتشواي أن اللعب لمنتخب بلجيكا يرفع معنوياته بعد شعوره بعدم الثقة في كريستال بالاس المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح باتشواي التسجيل لبلجيكا خلال فوز كاسح 8-صفر على روسيا البيضاء في تصفيات كأس العالم في لوفين الثلاثاء وأبلغ الصحفيين بالشعور المتناقض بين اللعب لمنتخب بلاده وناديه.

وأضاف: أشعر بأن طاقتي تتجدد عند العودة للمنتخب الوطني لأن الأوضاع صعبة جدا في النادي، اللعب في المنتخب مختلف عن الفريق والمدرب والطاقم والنظام يختلفون عن بالاس.

وواصل: مع الشياطين الحمر أشعر بثقة المدرب بينما لا أحظى بالثقة في بالاس. مع المدرب روبرتو مارتينيز نتحدث سويا كثيرا وحتى عندما أعود للنادي. أبذل 200 في المئة من الجهد لكي لا أخيب أمله.

وسجل المهاجم البالغ عمره 27 عاما 22 هدفا في 33 مباراة دولية مع بلجيكا بينما هز الشباك مرة واحدة مع بالاس هذا الموسم وبدأ في سبع مباريات فقط بالدوري.

ويقضي باتشواي فترة إعارة حاليا من تشيلسي الذي ضمه من أولمبيك مرسيليا مقابل 39 مليون يورو في 2016 لكنه أعير بعدها إلى بوروسيا دورتموند وفالنسيا وبالاس.

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