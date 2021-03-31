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بعد السقوط أمام السودان.. منتخب جنوب إفريقيا يُقيل المدرب

موليفي نتسيكي

بعد السقوط أمام السودان.. منتخب جنوب إفريقيا يُقيل المدرب

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جوهانسبرغ - أ ف ب

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أقال الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم مدرب المنتخب موليفي نتسيكي من منصبه بعد فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقررة في الكاميرون في مطلع العام المقبل، كما أعلن مدير عام الاتحاد تيبوهو موتلانثي في مؤتمر صحافي الأربعاء.

وفشل المنتخب الذي يطلق عليه لقب "بافانا بافانا" في التأهل إلى النهائيات القارية بخسارته أمام السودان بثلاثية نظيفة قبل ثلاثة أيام في التصفيات، ليغيب بالتالي للمرة الرابعة في النسخات السبع الأخيرة.

وكان نتسيكي استلم منصبه في أغسطس عام 2019 في أجواء مضطربة اثر استقالة المدرب السابق ستوارت باكستر بعد أن قاد المنتخب إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019.

ومن أبرز المرشحين لخلافة نتيسكي بحسب الصحف المحلية، يبرز اسم مهاجم المنتخب سابقا بيني ماكارثي الذي يشرف حاليا على تدريب امازولو صاحب المركز الخامس في الدرجة الممتازة في جنوب إفريقيا.

وأشاد كلايف باكستر مدرب منتخب جنوب إفريقيا السابق الذي قادها إلى احراز اللقب القاري عندما استضافت البطولة على ارضها عام 1996 بماكارثي بقوله : بيني لعب وسجل على اعلى المستويات. فرض نفسه حاليا كمدرب يستطيع تطوير مستوى منتخبنا.

يذكر أن ماكارثي لعب معظم مسيرته في القارة الأوروبية ودافع عن ألوان أندية أياكس امستردام الهولندي وسلتا فيغو الإسباني وبورتو البرتغالي وبلاكبيرن ووست هام الإنجليزيين.

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