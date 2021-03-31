رئيس بايرن: لن نتعاقد مع هالاند

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الالماني لكرة القدم كارل هاينز رومينيغه أن ناديه لا يفكر بالتعاقد مع المهاجم النرويجي المتألق ايرلينغ هالاند للحلول بدلا من هدافه الهولندي روبرت ليفاندوفسكي، معللا ذلك بأن الأخير سيبقى لفترة طويلة في صفوف الفريق البافاري.



وسئل رومينيغه من قبل صحيفة بيلد الأكثر شعبية في ألمانيا عن الشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقال مهاجم بوروسيا دورتموند هالاند إلى صفوف الفريق البافاري في المستقبل، فأجاب: من أين تأتي هذه الشائعات؟ لا علم لي بها. استطيع قول شيء واحد: نملك في الوقت الحالي أفضل لاعب في العالم في هذا المركز. روبرت ليفاندوفسكي مرتبط معنا بعقد حتى 2023. أنا واثق أنه بفضل احترافية ليفاندوفسكي والطريقة التي يتدرب فيها وكيفية المحافظة على لياقته لا تزال نهايته في الملاعب بعيدة.



وأعلن اكثر من ناد كبير في أوروبا رغبته في التعاقد مع هالاند بعد تألقه اللافت في صفوف دورتموند منذ انتقاله إليه في سوف الانتقالات الشتوية عام 2020 وتحديدا في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 20 هدفا في 14 مباراة منذ انتقاله إلى نادي مدينة الرور الصناعية في المانيا.



وقد يضطر دورتموند إلى التخلي عن خدمات هالاند في حال عدم نجاحه في بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذ يحتل حاليا المركز الخامس متخلفا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الرابع قبل نهاية الدوري المحلي بثماني مراحل.