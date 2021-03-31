رايس: لاعبو إنجلترا لا ينوون مقاطعة مواقع التواصل

أكد ديكلان رايس لاعب إنجلترا أن المنتخب الإنجليزي لا ينوي مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للضغط على إيقاف العنصرية عبر الإنترنت، لكن ربما يناقش اللاعبون ذلك إذا استمرت المشكلة.



وقال غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إنه يجب على اللاعبين التفكير في السير على خطى تييري هنري مهاجم فرنسا السابق الذي قرر إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب الإساءات عبر الإنترنت.



وحذف هنري (43 عاما) حساباته على مواقع التواصل احتجاجا على عدم اتخاذ هذه المنصات خطوات جادة نحو الحسابات المجهولة التي تطلق إساءات عنصرية نحو الكثيرين.



وقال رايس لاعب وسط وست هام يونايتد: لقد تكرر الأمر بشكل كبير خاصة في العام الأخير، مع وجود إساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالنسبة لشخص مثلي يدير حسابه الشخصي ولديه هذا التفاعل والحب مع المشجعين، فإني لا أعاني من أي مشكلة تتعلق بمواقع التواصل. أعتقد أنه من المهم للاعب مثلي أن يملك هذا التفاعل مع المشجعين.



وواصل: هنري اتخذ بوضوح قرار المقاطعة. لقد تابعت غاريث بيل يقول شيئا بخصوص ذلك. ربما يكون هذا قرار سيجمع نقاشا بين اللاعبين في المستقبل لكن في الوقت الحالي لا يوجد.



وتتصدر إنجلترا مجموعتها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد ست نقاط من مباراتين وستلعب على أرضها مع بولندا يوم الأربعاء.