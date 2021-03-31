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غوارديولا: أغويرو لا يمكن تعويضه في مانشستر سيتي

أغويرو غوارديولا
أغويرو سجل أكثر من 250 في مسيرته مع سيتي

غوارديولا: أغويرو لا يمكن تعويضه في مانشستر سيتي

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مانشستر - د ب أ

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شدد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أسطورة و "لا يمكن تعويضه"، مشيرا إلى أنه ساهم في وضع النادي في مستوى أعلى.

وقال غوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية: لا يمكن تعويض سيرجيو. ليس من السهل أن ترى لاعبا بمقدوره تسجيل أكثر من 250 هدفا في 360 مباراة مع الفريق، بالإضافة إلى عدد الألقاب التي توج بها معنا.

وأضاف غوارديولا: لذلك فهو أسطورة، إنه أفضل مهاجم عرفه هذا النادي على الإطلاق لهذا القرن على مر السنين، ولكن لا يمكن تعويضه في النفوس، في القلوب، في أذهان جماهيرنا، ومحبينا، واللاعبين الذين لعبوا إلى جانبه. وجميع المدربين الذين عملوا معه.

ويستعد أغويرو لإنهاء مسيرته مع مانشستر سيتي، إذ يغادر ملعب الاتحاد بنهاية الموسم وهو الهداف التاريخي للنادي.

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