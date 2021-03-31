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كرواتيا تفوز وتتصدر مجموعتها.. وروسيا تسقط أمام سلوفاكيا

مودريتش خلال تسديد ركلة الجزاء

كرواتيا تفوز وتتصدر مجموعتها.. وروسيا تسقط أمام سلوفاكيا

متابع الغاء المتابعة

زغرب - د ب أ

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اقتنص منتخب كرواتيا صدارة المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 بفوزه على ضيفه منتخب مالطا 3 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة.

وخسر منتخب روسيا للمرة الأولى وسقط أمام مضيفه منتخب سلوفاكيا 1-2 في الوقت الذي حقق فيه منتخب قبرص فوزه الأول بتغلبه على ضيفه السلوفيني 1 -صفر.

ويتصدر منتخب كرواتيا المجموعة الثامنة بست نقاط بفارق الأهداف عن روسيا وتحل سلوفاكيا في المركز الثالث بخمس نقاط ثم قبرص رابعة بأربع نقاط وسلوفينيا في المركز الخامس بثلاث نقاط ثم مالطا في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وحسم منتخب كرواتيا فوزه على مالطا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع ايفان بيريسيتش ولوكا مودريتش من ضربة جزاء وجوسيب بريكالو في الدقائق 62 و76 والوقت بدل الضائع.

وفازت سلوفاكيا على روسيا بهدفين سجلهما ميلان سكرينيار وروبرت ماك في الدقيقتين 38 و74 مقابل هدف للفريق الضيف تكفل به ماريو فرنانديز في الدقيقة 71.

وعلى ملعب نيو جي اس بي ستاديوم ، يدين منتخب قبرص بالفضل في الفوز على سلوفينيا لإيونيس بيتاس الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 42.

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