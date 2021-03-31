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مدرب اليابان يشيد بشراسة لاعبيه بعد الفوز الكبير

مورياسو اليابان
مورياسو قاد اليابان إلى أكبر فوز في تاريخ التصفيات

مدرب اليابان يشيد بشراسة لاعبيه بعد الفوز الكبير

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طوكيو - رويترز

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أشاد هاجيمي مورياسو مدرب اليابان بشراسة لاعبيه بعدما حققوا أكبر فوز في تاريخ تصفيات كأس العالم لكرة القدم عن طريق الانتصار الساحق 14-صفر على منغوليا يوم الثلاثاء.

ويقل هذا العدد بهدف واحد عن الرقم القياسي لأكبر فوز في تاريخ اليابان عندما انتصرت 15-صفر على الفلبين في تصفيات أولمبية عام 1967، لكن مورياسو أبدى سعادته بطريقة أداء لاعبيه أمام منغوليا ضمن منافسات المجموعة السادسة رغم اللعب دون حضور مشجعين.

وقال مورياسو: انصب تركيز اللاعبين على ما يمكنهم تحقيقه ودون التفكير في المنافس. في وسط المباراة قمنا بتغيير أسلوبنا وأنا فخور أن اللاعبين الذين شاركوا لأول مرة تألقوا بشدة.

وسجل يويا أوساكا مهاجم فيردر بريمن أول ثلاثة أهداف دولية بينما نجح أكثر من لاعب في إحراز هدفين وهما جونيا إيتو وكيوغو فوروهاشي وشو إناغاكي في لقاء من طرف واحد.

وهذا الفوز الخامس على التوالي لليابان في تصفيات كأس العالم، وجاء بعد الانتصار 3-صفر على كوريا الجنوبية وديا منذ أيام.

وإذا فازت اليابان على ميانمار في الثالث من يونيو ستضمن التأهل إلى الدور التالي من التصفيات، وستنافس على أربع بطاقات مباشرة للتأهل لكأس العالم 2022.

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