مولر يحث لاعبي بايرن على تعويض غياب ليفاندوفسكي

أبدى توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم خيبة أمله إزاء إصابة زميله نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي قبل المباريات المهمة المقبلة، وقال إنه يفترض على الفريق تعويض غيابه.



وقال مولر في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "إنستغرام" مساء الثلاثاء : يأتي هذا بالطبع في توقيت غير مريح. لكنها ليست المرة الأولى في كرة القدم التي يتعين فيها على الآخرين التعويض. ومع ذلك، اعترف مولر بأنه يصعب إيجاد البديل للاعب يسجل الأهداف بغزارة.



ويغيب ليفاندوفسكي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 35 هدفا وتأخر بفارق خمسة أهداف فقط عن الرقم القياسي لجيرد مولر الذي سجل 40 هدفا خلال موسم واحد بالمسابقة، عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في أربطة الركبة.



وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة خلال مشاركته مؤخرا مع المنتخب البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



وتتضمن المباريات التي يغيب عنها ليفاندوفسكي، مباراة بايرن المرتقبة أمام لايبزيغ أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري يوم السبت المقبل، وكذلك مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.