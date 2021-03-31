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‬مدرب بلجيكا سعيد بأداء البدلاء في مباراة روسيا البيضاء

روبرتو مارتينيز بلجيكا
بلجيكا فازت على روسيا البيضاء 8-0

‬مدرب بلجيكا سعيد بأداء البدلاء في مباراة روسيا البيضاء

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بروكسل - رويترز

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بدا روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا سعيدا بأداء تشكيلته البديلة خلال فوز ساحق 8-صفر على روسيا البيضاء يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 مشددا على عمق المواهب لديه.

وفي غياب أسماء بحجم تيبو كورتوا وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو ودريس ميرتنز للراحة نال اللاعبون البدلاء فرصة لاستعراض قدراتهم ولم يخيبوا الآمال.

وقال مارتينيز مبتهجا عقب الانتصار: غيرت الكثير من المراكز لكننا لعبنا بنفس الثبات والاستقرار، كان من الرائع رؤية بعضهم يتحملون المسؤولية ويلعبون أدوارا حاسمة.

وسجل كل من لياندرو تروسار وهانز فاناكن ثنائية كما هز ميشي باتشواي وكريستيان بنتيكي وجيريمي جوكو ودنيس برات الشباك.

وتابع المدرب الإسباني: من المهم امتلاك لاعبين مختلفين يمكنهم مساعدة الفريق وتجديد الدماء مطلوب لتحقيق النجاح لكن الاعتماد على 11 لاعبا فقط لن يجعلنا أبطالا لأوروبا، ما تعلمناه يضعنا في الاتجاه الصحيح قبل بطولة أوروبا.

وكانت مباراة الثلاثاء آخر مباراة رسمية لبلجيكا المصنفة الأولى عالميا قبل بداية مشوارها في بطولة أوروبا 2020 بمواجهة روسيا في سان بطرسبرغ يوم 12 يونيو.

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