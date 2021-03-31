"يويفا" يعتمد إجراء 5 تبديلات في بطولة أوروبا

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء السماح للمنتخبات بخمسة تبديلات في كل مباراة خلال بطولة أوروبا 2020.

ودخل التعديل المؤقت على قواعد اللعبة بإتاحة خمسة تغييرات في المباراة بسبب الصعوبات التي نجمت عن اللعب خلال جائحة كوفيد-19، ويتم تطبيقه حاليا خلال مباريات الأندية الأوروبية وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.



وقال "يويفا" في بيان :نظرا لآن أسباب قاعدة التغييرات الخمسة لا تزال سارية، كما أن هذه القاعدة مطبقة بالفعل في تصفيات كأس العالم التي تستمر من مارس 2021 إلى مارس 2022، فقد تقرر تمديد هذا التعديل إلى بطولة أوروبا 2020 في يونيو-يوليو 2021 وكذلك نهائيات دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر 2021 ومباريات الهبوط في دوري الأمم التي ستقام في مارس 2022.



ورفع "يويفا" أيضا حد 30 بالمئة من سعة الملاعب لحضور الجماهير، وفضل أن يترك تحديد عدد الجماهير في الملاعب للسلطات المحلية، في خطوة ستسمح لبعض الملاعب بدخول المزيد من الجماهير في بطولة أوروبا 2020.



ولم يتم التصويت على تعديل بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من 2024، حيث من المقرر أن يصوت اليويفا على خطط تعديل البطولة في الاجتماع التنفيذي المقبل في 19 أبريل.