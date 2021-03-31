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272 مليوناً من الأندية الإنجليزية إلى وكلاء اللاعبين

زياش تشيلسي شيفيلد
تشيلسي أكثر من دفع إلى الوكلاء

272 مليوناً من الأندية الإنجليزية إلى وكلاء اللاعبين

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لندن - رويترز

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كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أن أندية الدوري الممتاز دفعت ما إجماليه 272.2 مليون جنيه إسترليني (375.1 مليون دولار) لوكلاء لاعبين في العام المنتهي في فبراير 2021 بينما تصدر تشيلسي قائمة الأكثر إنفاقا.

ورغم تكبدها خسائر فادحة بسبب وباء كوفيد-19 أنفقت أندية الدوري الممتاز نحو تسعة ملايين جنيه إسترليني أكثر على أتعاب الوكلاء مقارنة بالعام السابق.

ونزل تشيلسي بثقله في سوق الانتقالات الأخيرة وتعاقد مع بن تشيلويل وتيمو فيرنر وحكيم زياش وكاي هافرتس وإدوار مندي وأنفق 35.2 مليون جنيه إسترليني على أتعاب الوكلاء.

واحتل مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز المركز الثاني في القائمة، حيث أنفق 30.1 مليون جنيه إسترليني على أتعاب الوكلاء بعد أن تعاقد المدرب بيب غوارديولا مع روبن دياز ونيثن آكي وفيران توريس بينما أنفق الغريم مانشستر يونايتد 29.8 مليون جنيه إسترليني.

وكان وست بروميتش ألبيون الأقل إنفاقا بين أندية دوري الأضواء حيث دفع 4.2 مليون جنيه إسترليني. وأنفقت أندية الدرجة الثانية ما إجماليه 40.7 مليون جنيه إسترليني على رسوم الوكلاء.

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