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بعد زيارة برشلونة.. رايولا ووالد هالاند إلى ريال مدريد

هالاند
النرويجي هالاند

بعد زيارة برشلونة.. رايولا ووالد هالاند إلى ريال مدريد

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العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الخميس، أن رايولا، وكيل أعمال إيرلينغ هالاند، ووالد المهاجم النيرويجي غادرا برشلونة إلى العاصمة مدريد، وذلك لمعرفة نوايا نادي ريال مدريد تجاه مهاجم بوروسيا دورتموند.

وحط مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النروجي إرلينغ هالاند، ووالد الأخير آلف إينغه في برشلونة الخميس للتفاوض على انتقاله إلى العملاق الكتالوني، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الرياضية.

قبل أن تكشف "ماركا" عن وصول رايولا ووالد هالاند إلى مدريد بعد زيارة النادي الكتالوني، بهدف الاجتماع مع كبار المسؤولين في الفريق الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع عقد بالفعل في الرابعة مساء بتوقيت مدريد، تم خلاله التعرف على رغبة نادي ريال مدريد بالتعاقد مع النجم النرويجي.

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