بيريز يدعو إلى انتخابات جديدة في ريال مدريد

دعا رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز إلى إجراء انتخابات جديدة في النادي، بحسب ما أعلن ثالث الدوري الإسباني الخميس.

ويقضي بيريز البالغ "74 عاماً" فترة رئاسته الحالية التي بدأها عام 2009، وذلك بعد الفترة الأولى بين عامي 2000 و2006، وقاد عملاق سانتياغو بيرنابيو إلى الفوز بخمسة ألقاب في الليغا ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان : عقب اجتماع مجلس الإدارة، طلب الرئيس من المجلس الانتخابي إصدار الدعوة لانتخابات الرئيس ومجلس الإدارة.

وأعيد انتخاب بيريز آخر مرة لولاية خامسة في العام 2017 حينما كان مرشحاً وحيداً. وينتقد معارضوه الإصلاح في النظام الأساسي للنادي منذ العام 2012، ما يجعل الترشح للرئاسة صعباً، فمنذ ذاك الحين، يجب أن يكون أي مرشح للرئاسة عضواً في ريال مدريد لمدة 20 عاماً على الأقل، وأن يكون قادراً على ضمان جزء من ميزانية الفريق بأصوله الشخصية.