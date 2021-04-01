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رأسية غريزمان تمنح فرنسا نقاط البوسنة

غريزمان
أنطوان سجل الهدف في الدقيقة 60

رأسية غريزمان تمنح فرنسا نقاط البوسنة

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سراييفو - د ب أ

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قاد أنطوان غريزمان منتخب فرنسا للفوز على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك 1 - صفر، يوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وسجل غريزمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 ليرفع رصيد حامل لقب كأس العالم في النسخة الماضية 2018، إلى سبع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ، فيما تجمد رصيد منتخب البوسنة عند نقطة واحدة في المركز الرابع قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، سقط المنتخب الأوكراني صاحب المركز الثاني في الترتيب، في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه منتخب كازاخستان .

وتقدم المنتخب الأوكراني عن طريق رومان ياريمتشوك في الدقيقة 20، قبل أن يسجل سيريكزان موزيكوف هدف التعادل لكازاخستان في الدقيقة 59.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، فيما حصد منتخب كازاخستان النقطة الأولى في مشواره بالتصفيات، ويحتل المركز الخامس والأخير في الترتيب.

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