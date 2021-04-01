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ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

راموس
راموس شارك في الدقائق الأخيرة أمام كوسوفو

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

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مدريد - رويترز

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أعلن ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن القائد سيرجيو راموس تعرض لإصابة في الساق.

وخرج راموس في الدقيقة 86 من مباراة انتهت بفوز إسبانيا 3-1 على كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الأربعاء.

وباتت مشاركة راموس أمام ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل على المحك، وكذلك تحوم شكوك حول ظهوره في مباراة قمة أمام برشلونة في العاشر من أبريل.

وقال النادي في بيان :بعد الخضوع لفحوص، تأكدت معاناة قائدنا سيرجيو راموس من إصابة في ساقه اليسرى.

وكان راموس (35 عاما)، الذي يرتبط بعقد مع ريال حتى نهاية الموسم الجاري، خضع لجراحة في الركبة في يناير وغاب عن عشر مباريات، قبل أن يعود في مباراة انتهت بالفوز 3-1 على أتالانتا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

ولم يعلن ريال فترة غياب راموس بينما ذكرت تقارير محلية أن اللاعب المخضرم قد يبتعد عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر واحد.

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