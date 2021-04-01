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كورونا يضرب دفاع يوفنتوس

صورة سابقة لبونوتشي بجانب دانيلو ويظهر أيضاً ديميرال

كورونا يضرب دفاع يوفنتوس

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ميلان - أ ف ب

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أعلن نادي يوفنتوس ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس إصابة مدافعه ليوناردو بونوتشي بفيروس كوفيد-19 بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في النافذة الدولية للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقال نادي السيدة العجوز في بيان : بونوتشي خضع لاختبار كوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية، يخضع للحجر في منزله.

ولفت حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية أيضاً إلى أن مدافعه التركي ميريه ديميرال (23 عاماً) أصيب بالجائحة أثناء تواجده مع منتخب بلاده، وعاد إلى تورينو على متن رحلة طبية مصرح بها من قبل السلطات المختصة، ويلتزم الحجر الصحي في فندق النادي.

وسيغيب المدافعان عن مباراة الديربي أمام تورينو السبت ضمن المرحلة 29 من الـ "سيري أ"، علما أن يوفي يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة مع مباراة أقل، ومتساوياً مع أتالانتا، ومتأخرا بفارق 10 نقاط عن إنتر المتصدر.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأربعاء بعد فوز المنتخب 2-صفر على ليتوانيا خلال الجولة الثالثة من التصفيات، إن أربعة من أعضاء الـ"أتسوري" أصيبوا بالفيروس خلال النافذة الدولية، علما أن إيطاليا حققت العلامة الكاملة في النافذة الدولية الأولى بفوزها أيضاً على أيرلندا الشمالية وبلغاريا بالنتيجة ذاتها.

وخضع المنتخب الإيطالي بأكمله للاختبار في صوفيا الاثنين وجاءت النتائج سلبية، لكن أحد العاملين اشتكى الثلاثاء من عوارض خفيفة مصحوبة بالتهاب في الحلق، قبل أن يتم عزله، وعاد إلى إيطاليا حيث جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

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