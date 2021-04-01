ماغواير يخرج إنجلترا من كمين بولندا

أفلت المنتخب الإنجليزي لكرة القدم من كمين ضيفه البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وانتزع فوزا ثمينا ومتأخرا 2 - 1 عليه يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات.

وشهدت نفس المجموعة اليوم أيضا فوز المنتخب المجري على مضيفه منتخب أندورا 4 - 1 ومنتخب ألبانيا على مضيفه منتخب سان مارينو 2 - صفر.

على استاد "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن ، كان المنتخب الإنجليزي في طريقه لإهدار أول نقطتين في التصفيات ولكنه أفلت بالفوز الثمين من خلال هدف في الوقت القاتل من المباراة.

وأهدر المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) فرصة حسم المباراة مبكرا بعدما فشل في استغلال تفوقه في الشوط الأول لتسجيل أكثر من هدف واكتفى بهدف وحيد سجله هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 19 .

وبدا أن المنتخب الإنجليزي دفع الثمن غاليا في الشوط الثاني بعدما استغل المنتخب البولندي خطأ فادحا من المدافع جون ستونز وسجل هدف التعادل بتوقيع جاكوب مودير في الدقيقة 58 ليكون الهدف الأول في شباك المنتخب الإنجليزي في ثلاث مباريات خاضها الفريق بالتصفيات الحالية حتى الآن.

ولكن المنتخب الإنجليزي انتزع الفوز الثمين بهدف سجله هاري ماغواير في الدقيقة 85 ليحافظ للفريق على العلامة الكاملة في الجولات الثلاثة الأولى من التصفيات.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى تسع تقاط في صدارة المجموعة وتجمد رصيد المنتخب البولندي عند أربع نقاط ليتراجع إلى المركز الرابع في المجموعة.

وواصل المنتخب المجري مطاردته للمنتخب الإنجليزي في المجموعة من خلال الفوز الكبير على مضيفه منتخب أندورا بأربعة أهداف سجلها أتيلا فيولا ودانيال جازداج ولازلو كلينهيسلر ولويك نيجو في الدقائق 45 و51 و58 و90 مقابل هدف سجله مارك بوجول من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني ، وظل منتخب أندورا بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات.

وتقدم المنتخب الألباني إلى المركز الثالث في المجموعة بفوزه الثمين على مضيفه منتخب سان مارينو بهدفين نظيفين سجلهما ري ماناج وفريدريك فيسيلي في الدقيقتين 63 و85 .

ورفع المنتخب الألباني رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث فيما ظل منتخب سان مارينو بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات.