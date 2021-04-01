.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"كاف" يكشف موعد كأس الأمم الإفريقية

شعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

"كاف" يكشف موعد كأس الأمم الإفريقية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الخميس أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية ستقام في الكاميرون في الفترة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير.

وتأجلت النهائيات هذا العام بسبب وباء كوفيد-19. وتأهلت للنهائيات الكاميرون (صاحبة الضيافة) والجزائر وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وجزر القمر ومصر وغينيا الاستوائية وأثيوبيا والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وساحل العاج ومالاوي ومالي وموريتانيا والمغرب ونيجيريا والسنغال والسودان وتونس وزيمبابوي.

وسيحسم المقعد الأخير بالبطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا بين بنين وسيراليون في يونيو.

وستسحب قرعة البطولة يوم 25 يونيو لكن "كاف" لم يحدد مكانها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب
ظريف بين فكي ظريف بين فكي "التمساح".. ورسالة استغاثة لخامنئي

الأكثر قراءة

فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها  صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها 
مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب
مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها
قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

قبل أن تذهب

ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟
ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟

اكتشف المزيد