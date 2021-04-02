أستون فيلا يستعيد جهود غريليش

كشف دين سميث مدرب أستون فيلا إن لاعب الوسط جاك غريليش سيعود لتشكيلة فريقه في مباراته المقبلة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في مواجهة ضيفه فولهام اللندني الأحد القادم بعد تعافيه من إصابة في الساق غاب بسببها عن الملاعب ستة أسابيع.



وتعرض غريليش، الذي أحرز ستة أهداف وهيأ 10 فرص للتهديف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، للإصابة خلال تدريبات فريقه قبل الخسارة 2-1 أمام ليستر سيتي في 21 فبراير الماضي.



وغاب غريليش (25 عاما) عن ست مباريات وفاز فريقه خلال غيابه مرة واحدة وتراجع إلى المركز 10 بين فرق البطولة العشرين.



وعنه قال المدرب سميث للصحفيين يوم الجمعة :تدرب طوال الأسبوع. رغم أنه شارك في فترات تدريبية قليلة إلا أنه يبدو لائقا بما يكفي وبالتالي فإنه ضمن دائرة الاختيار وهذا يصب في صالح الجميع.



وأضاف سميث :الأمور لم تكن على طبيعتها خلال الأسابيع الستة الماضية. غياب لاعب بمستوى جاك يعني بعض الصعوبات بالنسبة لأي فريق. عودته ستشكل دفعة كبيرة للفريق.