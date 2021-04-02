.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أستون فيلا يستعيد جهود غريليش

غريليش أستون فيلا
غريليش نجم أستون فيلا

أستون فيلا يستعيد جهود غريليش

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف دين سميث مدرب أستون فيلا إن لاعب الوسط جاك غريليش سيعود لتشكيلة فريقه في مباراته المقبلة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في مواجهة ضيفه فولهام اللندني الأحد القادم بعد تعافيه من إصابة في الساق غاب بسببها عن الملاعب ستة أسابيع.

وتعرض غريليش، الذي أحرز ستة أهداف وهيأ 10 فرص للتهديف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، للإصابة خلال تدريبات فريقه قبل الخسارة 2-1 أمام ليستر سيتي في 21 فبراير الماضي.

وغاب غريليش (25 عاما) عن ست مباريات وفاز فريقه خلال غيابه مرة واحدة وتراجع إلى المركز 10 بين فرق البطولة العشرين.

وعنه قال المدرب سميث للصحفيين يوم الجمعة :تدرب طوال الأسبوع. رغم أنه شارك في فترات تدريبية قليلة إلا أنه يبدو لائقا بما يكفي وبالتالي فإنه ضمن دائرة الاختيار وهذا يصب في صالح الجميع.

وأضاف سميث :الأمور لم تكن على طبيعتها خلال الأسابيع الستة الماضية. غياب لاعب بمستوى جاك يعني بعض الصعوبات بالنسبة لأي فريق. عودته ستشكل دفعة كبيرة للفريق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء
بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة بالصور.. بعثة انطلقت للقطب الشمالي وعادت جثثاً محنطة

الأكثر قراءة

خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر
ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية
"الشبح" في القفص.. أرعب فرنسا 10 سنوات وقبضت عليه دبي

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي
الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي

اكتشف المزيد