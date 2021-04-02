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كلوب يتلقى أنباء سعيدة قبل ملاقاة أرسنال

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يورغن كلوب

كلوب يتلقى أنباء سعيدة قبل ملاقاة أرسنال

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لندن - رويترز

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كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أن المهاجم روبرتو فيرمينو يتوقع أن يعود لتشكيلة الفريق في مواجهة أرسنال السبت بينما يستمر غياب القائد جوردان هندرسون الذي لم يستأنف بعد التدريبات.

وغاب فيرمينو، الذي أحرز ستة أهداف وهيأ خمس فرص للتهديف في الدوري هذا الموسم، عن آخر ثلاث مباريات خاضها ليفربول بسبب إصابة في الركبة بينما لم يشارك هندرسون في أي مباراة منذ أواخر فبراير الماضي بعد خضوعه لجراحة في الفخذ.

وقال كلوب إنه لا يعرف مدى إمكانية مشاركة هندرسون والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في بطولة أوروبا المقررة في الصيف المقبل.

وغاب فان دايك عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وقال كلوب للصحفيين قبل مواجهة أرسنال في العاصمة البريطانية السبت :بوبي فيرمينو عاد. لم يعد بقية اللاعبين وليس لدي أي فكرة بالنسبة لبطولة أوروبا. جوردان غير موجود هنا حاليا. لا يستطيع المشاركة في التدريبات. سيبدأ التدريب في الأيام أو الأسابيع المقبلة بالتأكيد.

وأضاف المدرب الألماني : لا أريد حرمان أي لاعب من المشاركة مع منتخب إنجلترا أو هولندا. القرارات الخاصة بالمنتخبات خارج اختصاصاتي.

ويحتل ليفربول وأرسنال المركزين السابع والتاسع على الترتيب ويفصل بينها أربع نقاط قبل أخر تسع جولات من الموسم.

وستقام المباراة في استاد الإمارات في العاصمة البريطانية حيث لم يحقق ليفربول الفوز منذ 2016.

وعن المواجهة قال كلوب : ستكون مواجهة صعبة لكنها ستكون صعبة أيضا على أرسنال. علينا القتال بكل ما نملك من أسلحة.

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