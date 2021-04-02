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مدرب بورتو يؤكد جاهزية بيبي لمواجهة تشيلسي

بيبي

مدرب بورتو يؤكد جاهزية بيبي لمواجهة تشيلسي

متابع الغاء المتابعة

لشبونة - رويترز

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ذكر سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، يوم الجمعة، أن المدافع بيبي عاد إلى التدريبات وسيكون في التشكيلة التي ستواجه سانتا كلارا في الدوري البرتغالي لكرة القدم السبت.

وتعرض قلب الدفاع المخضرم لإصابة عضلية ليغيب عن مباريات منتخب البرتغال أمام أذربيجان وصربيا ولوكسمبورغ في فترة التوقف الدولية الأخيرة.

لكن كونسيساو أكد أن اللاعب البالغ عمره "38 عاما" استعاد لياقته ليحصل بورتو على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وقال مدرب بورتو في مؤتمر صحافي: بيبي جاهز للعب. سنرى ما إذا كان سيدخل التشكيلة الأساسية، لكنه أصبح لائقا.

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