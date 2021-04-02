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ميلان وإنتر يتبرعان بغرامة خلاف إبراهيموفيتش ولوكاكو

إبراهيموفيتش لوكاكو
شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو

ميلان وإنتر يتبرعان بغرامة خلاف إبراهيموفيتش ولوكاكو

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ميلان - أ ف ب

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ستُمنح الغرامة المالية التي ستُفرض على مهاجمي إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو وميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد شجارهما في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس إيطاليا لكرة القدم، إلى جمعيات تعنى بالأعمال الخيرية، وفق ما أعلن متصدر ووصيف الـ "سيريا أ".

وقال الناديان في بيان مشترك الخميس إن ما حصل لا يتماشى مع المبادئ المشتركة للعب الرياضي النظيف، وتعهدا بتقديم مبلغ الغرامة الذي لم يحدد بعد في صفقة الإقرار بالذنب مع الاتحاد الإيطالي للعبة للأعمال الخيرية.

ويتصدر إنتر الذي يحل ضيفا على بولونيا السبت في المرحلة 29، الـ "سيريا أ" برصيد 65 نقطة في سعيه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2010، فيما يتأخر عنه "جاره" في مدينة ميلانو المستضيف سمبدوريا في اليوم ذاته، في المركز الثاني بفارق 6 نقاط.

وشهد "ديربي" الغضب في الدور ربع النهائي للكأس المحلية على ملعب "سان سيرو" في 26 يناير 2021، مشاجرة قوية بين الزميلين السابقين في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم أن لاعبي الفريقين تدخلوا سريعا لإنهاء الخلاف، فإن إبراهيموفيتش قرر التصعيد، ودخل في تراشق بالألفاظ مع المهاجم البلجيكي وحاوله نطحه، لينال بطاقة صفراء ثم أتبعها بأخرى في الشوط الثاني، ليُطرد من اللقاء بعد أن كان صاحب هدف التقدم لميلان، ما سمح لإنتر بالعودة بفضل ركلة جزاء سجلها لوكاكو بالذات قبل أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة حرة للدانماركي البديل كريستيان إريكسن.

وأوقفت المحكمة الرياضية الإيطالية المهاجمَين مباراة واحدة، بعدما اتهمتهما بسلوك غير رياضي على أرض الملعب.

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