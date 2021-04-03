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اقتراح باستضافة ألمانيا وإسرائيل أولمبياد 2036

اللجنة الأولمبية الدولية
مقر اللجنة الأولمبية الدولية

اقتراح باستضافة ألمانيا وإسرائيل أولمبياد 2036

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برلين - د ب أ

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اقترح ريشارد مينغ رئيس الجمعية الأولمبية الألمانية في برلين وفرانك كوالسكي الذي شغل منصب المدير الإداري للبطولة الأوروبية لألعاب القوى 2018 في برلين، أن تتقدم برلين وتل أبيب بطلب استضافة مشتركة لدورة الألعاب الأولمبية عام 2036.

وكتب مينج وكوالسكي في مقال مشترك لصحيفة "برلينر مورغنبوست" نشرته يوم السبت :هي مجرد رؤية، ليست أكثر من ذلك.

وقال مينغ وكوالسكي إن نسخة 2036 تشكل الفرصة المحتملة المقبلة، وإنه سيكون موعدا صعبا حقا بالنسبة لألمانيا التي استضافت أولمبياد 1936 تحت حكم النظام النازي، لكنهما أشارا إلى أنه يمكن النظر للأمر بشكل مختلف حيث سيلقي ذلك الضوء على التغييرات التي حدثت وكذلك على ما لا يزال بحاجة إلى تغيير.

وتابعا : مثل هذه الإشارة ستتمثل في تقدم ألمانيا وإسرائيل بالطلب معا، أو بالتحديد برلين وتل أبيب، فهذه ستكون إشارة واضحة للالتزام النابع عن المسؤولية.

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