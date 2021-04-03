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تشيلسي يتلقى هزيمة غير متوقعة أمام وست بروميتش

تشيلسي وست بروميتش ميندي
النادي اللندني تلقى أول هزيمة في عهد توخيل

تشيلسي يتلقى هزيمة غير متوقعة أمام وست بروميتش

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لندن - فرانس برس

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مني تشيلسي بالخسارة الأولى بإشراف مدربه الألماني توماس توخيل عندما سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون وصيف القاع السبت، بعدما طرد له المدافع البرازيلي تياغو سيلفا بعد مرور نصف ساعة، في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق تشيلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات منذ وصول توخيل الى رأس الجهاز الفني خلفًا لفرانك لامبارد في يناير الماضي، إلا أن هذه البداية المثيرة وصلت الى نهاية غير متوقعة أمام خصم غير متوقع على ملعب "ستامفورد بريدج"، لتشكل نكسة في مسعى النادي اللندني لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأوائل المؤهلة إلى دوري الابطال الموسم المقبل، في أول فوز لوست بروميتش في معقل تشيلسي في الدوري منذ العام 1978.

وافتتح الأميركي كريستيان بوليستش التسجيل للبلوز (27) قبل أن يطرد سيلفا بعد دقيقتين إثر إنذارٍ ثانٍ ما شكل منعطفًا للمباراة.

وأنهى وست بروميتش الشوط الأول متقدمًا 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع بفضل ثنائية البرازيلي ماتيوس بيريرا، قبل أن يواصل تفوقه بهدف ثالث للإيرلندي كالوم روبنسون (63) ورابع للسنغالي مبايي دياني (68).

وأعاد البديل مايسون ماونت آمالا ضئيلة بتقليصه الفارق في الدقيقة 71، إلا أن النادي اللندني لم ينجح في البناء على ذلك قبل أن يقضي عليه روبنسون بهدف خامس في الوقت بدل الضائع (90+1).

وكانت هذه الخسارة الأولى لتشيلسي في الدوري في عشر مباريات ليبقى في المركز الرابع (51 نقطة) الذي قد يخسره في حال فوز وست هام الخامس (49) وتوتنهام السادس (48) في مباراتيهما.

وبعد أن اهتزت شباك البلوز مرتين فقط في 14 مباراة في عهد توخيل وحافظوا على نظافتها في المباريات السبع الأخيرة، شكلت الأهداف الخمسة اليوم صفعة للفريق.

وللمرة الأولى منذ العام 2011 ضد أرسنال، تلقى مرمى تشيلسي خمسة أهداف على أرضه في الدوري.

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