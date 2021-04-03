حضور جماهيري محدود في افتتاح الدوري الصيني

كشفت قالت وسائل إعلام محلية أن السلطات الصينية سمحت بحضور 1500 مشجع على الأقل في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وقال تلفزيون "غوانزو" يوم الجمعة إن المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الصيني 2021 ستقام في استاد تيانهي في مدينة غوانزو في 20 أبريل الجاري لكن رابطة الدوري لم تكشف بعد عن طرفي المباراة الأولى.



وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم أن مدينة غوانزو الجنوبية ستستضيف الجولات الافتتاحية للمجموعة الأولى بينما ستقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة سوتشو على أن تقام جميع المباريات في بؤر معزولة ومؤمنة صحيا.



ولن يشارك حامل اللقب جيانغسو في الموسم الجديد بعدما رفضت سلطات الكرة الصينية منحه الترخيص اللازم للمشاركة عقب اعلان ملاك النادي وقف نشاطه في نهاية فبراير شباط الماضي.