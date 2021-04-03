دورتموند يخطط للإبقاء على هالاند لفترة أطول

أكد سيباستيان كيل، رئيس بوروسيا دورتموند الألماني، يوم السبت، أن ناديه يخطط بحزم للإبقاء على هدافه النرويجي الشاب إيرلينج هالاند.



وتزايدت التكهنات بشأن إمكانية رحيل هالاند وسط أنباء عن دخول والده الف إنغه هالاند ووكيل أعماله مينو رايولا في محادثات مع برشلونة الإسباني.



وقال كيل: بصراحة نشعر بارتياح شديد بشأن الأوضاع، هناك محادثات جيدة للغاية ومتفتحة مع ممثلي هالاند.



ويستعد كيل لخلافة مايكل زورك في منصب المدير الرياضي بحلول عام 2022.



وسجل هالاند (20 عاماً) 33 هدفاً على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم.



وربطت تقارير صحافية بين هالاند والعديد من الأنديةالكبرى رغم أن عقده مع دورتموند يمتد حتى 2024.