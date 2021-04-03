فولفسبورغ يتمسك بالمركز الثالث.. ودورتموند يتعثر

عزز فريق فولفسبورغ موقعه بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه كولن 1 -صفر ، فيما تغلب آينتراخت فرانكفورت على مضيفه بوروسيا دورتموند 2 -1 يوم السبت بالمرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.



وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، سجل جوسيب بريكالو هدف الفوز لفولفسبورغ في الدقيقة 69، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف لايبزيغ الوصيف والذي يخوض مواجهة قمة أمام بايرن ميونخ الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، وتوقف رصيد كولن عند 23 نقطة في المركز الثالث من القاع.



وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" تقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف عكسي سجله نيكو شولز لاعب دورتموند بالخطأ في مرماه ثم أدرك ماتس هوميلز التعادل لدورتموند في الدقيقة 45 وقبل ثلاث دقائق من النهاية خطف أندريه سيلفا هدف الفوز لفرانكفورت.



وتوقف رصيد دورتموند عند 43 نقطة في المركز الخامس ورفع فرانكفورت رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع.