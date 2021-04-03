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نابولي يحقق انتصاراً مثيراً على كروتوني

إنزيني أوسيمين نابولي
نابولي رفع رصيده إلى 56 نقطة

نابولي يحقق انتصاراً مثيراً على كروتوني

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نابولي - د ب أ

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حقق نابولي انتصارا مثيرا وتغلب على كروتوني 4 - 3 يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما عزز أتالانتا موقعه بالمركز الثالث عقب الفوز على أودينيزي.

وانتزع نابولي المركز الرابع من يوفنتوس بعدما تغلب على كروتوني 4 - 3 ، حيث رفع نابولي رصيده إلى 56 نقطة بينما تجمد رصيد كروتوني عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وتقدم نابولي بهدفين سجلهما لورينزو إنسيني وفيكتور أوسيمين في الدقيقتين 19 و22 ثم رد كروتوني بهدف أحرزه سيمون نوانكو في الدقيقة 25 قبل أن يضيف دريس ميرتينز الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، أدرك كروتوني التعادل بهدفين سجلهما نوانكو وجونيور ميسياس في الدقيقتين 48 و59 لكن نابولي حسم المباراة لصالحه بهدف سجله جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 72.

وعزز أتلانتا موقعه في المركز الثالث رافعا رصيده إلى 58 نقطة بعدما تغلب 3 - 2 على أودينيزي الذي تجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لأتلانتا، لويس مورييل الهدفان الأول والثاني ودوفان زاباتا في الدقائق 19 و43 و61 بينما سجل هدفي أودينيزي، روبرتو بيرييرا وجينس ستريغير لارسين في الدقيقتين 45 و71.

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