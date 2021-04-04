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السماح بحضور الجماهير في نهائي كأس الرابطة

جيسوس سيتي توتنهام
المباراة النهائية ستقام بين مانشستر سيتي وتوتنهام

السماح بحضور الجماهير في نهائي كأس الرابطة

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لندن - رويترز

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أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأحد أنه سيسمح بحضور ثمانية آلاف مشجع في المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير في تجربة تهدف لإفساح المجال أمام عودة الجماهير إلى الملاعب.

وستقام المباراة النهائية لكأس الرابطة في استاد ويمبلي اللندني الشهير في 25 أبريل الجاري.

وكان من المقرر إقامة المباراة في 28 فبراير الماضي لكنها تأجلت أملا في تحسن الأوضاع الصحية والسماح بعودة الجماهير.

وقال مانشستر سيتي في بيان: منحت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة الضوء الأخضر لحضور ثمانية آلاف مشجع كتجربة ضمن برنامج أبحاث الحكومة البريطانية.

وستتاح التذاكر لمشجعي الفريقين وسكان المنطقة القريبة من الاستاد والعاملين في مجال الخدمات الصحية.

وستستخدم التجربة وتجارب أخرى في مباريات مماثلة من بينها نهائي كأس الاتحاد في الوقوف على مدى إمكانية السماح بحضور جماهيري كبير في أماكن مغلقة دون مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وتقرر السماح بحضور أربعة آلاف مشجع في مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد بين ليستر سيتي وساوثامبتون في 18 أبريل الجاري بينما وافقت السلطات على حضور 21 ألفا في المباراة النهائية للبطولة في 15 مايو. وستقام المباراتان في استاد ويمبلي.

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