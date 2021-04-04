ثلاثية ليفربول تضع أرتيتا في "صدمة"

اعترف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بأنه كان في صدمة بعد خسارة فريقه 3-صفر بملعبه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



ونادرا ما هدد فريق أرتيتا مرمى الضيوف وسقط بهدفين في الشوط الثاني عن طريق ديوغو جوتا وهدف من محمد صلاح، رغم أن النتيجة كان يمكن أن تكون أكبر.



وتراجع أرسنال بهذه النتيجة إلى المركز التاسع وتركت أرتيتا أمام كثير من التساؤلات بعد أن قدم فريقه عرضا وصفه بأنه من الأسوأ في عهده خلال مباراته 50 مع النادي.



وقال المدرب الإسباني: نستحق تماما خسارة المباراة. كانوا أفضل في كل شيء واستحقوا الفوز بالمباراة بهذه النتيجة وربما نتيجة أكبر، أتقبل المسؤولية عن الطريقة التي لعبنا بها اليوم. إنه خطئي. يجب أن أعد الفريق ليؤدي بطريقة مختلفة. في هذه اللحظة أنا في صدمة.



وأضاف: لم أتوقع ذلك بسبب الطريقة التي تدرب بها الفريق. إنه تحد، والتحدي يجلب فرصة. إذا امتلكت الشجاعة ومثلت ناديا كهذا، يجب عليك أن تقف وتتلقى هذه الضربة.



وتبلغ نسبة تحقيق أرسنال للانتصارات في أول 50 مباراة بقيادة أرتيتا في الدوري 42 بالمئة فقط، مقارنة مع 49 بالمئة لسلفه أوناي إيمري في أول 51 مباراة له مع الفريق.



وفي حين تحسن أرسنال دفاعيا مع أرتيتا، فإن السلاسة الهجومية التي كان مشهورا بها في يوم ما استبدلت بنهج حذر يتسم بالخوف في كثير من الأوقات وكان ذلك واضحا بشدة أمام ليفربول.



وقال أرتيتا متحدثا عن أداء فريقه: لا أدري إن كان هذا أسوأ أداء لكنه على الأرجح من الأسوأ، فقدنا كل كرة ولم ننجح في تمريرات ثلاث كرات متتالية. كان هناك أيضا العديد من الأشياء البسيطة التي لم نفعلها بطريقة صحيحة. الأساسيات لم تكن موجودة.



وتابع: نريد الاعتذار لجماهيرنا. هذا لا يمت بصلة للمستوى الذي نريده وعلينا أن نكون أفضل من ذلك.