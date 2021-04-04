ساوثهامبتون يقلب خسارته أمام بيرنلي إلى فوز مثير

قلب فريق ساوثهامبتون تأخره بهدفين أمام ضيفه بيرنلي إلى فوز مثير 3 -2 يوم الأحد بالمرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم بيرنلي بهدفين عن طريق كريس وود من ضربة جزاء في الدقيقة 12 وماتي فيدرا في الدقيقة 28.



ورد ستيوارت أرمسترونغ بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 31 ثم أدرك داني إنغز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني تكفل ناتان ريدموند بهدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 66.



ورفع الفوز رصيد ساوثهامبتون إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق ثلاث نقاط عن بيرنلي صاحب المركز الخامس عشر.