سلتا "المنقوص" يهزم ألافيس بثلاثية

فاز سلتا فيغو بعشرة لاعبين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-1 يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتقدم سلتا بثلاثة أهداف في أول عشرين دقيقة عن طريق مانويل نوليتو وإياغو أسباس وسانتي مينا في الدقائق الثامنة و15 و20، قبل أن يطرد جيسون موريو في الدقيقة 55.



واستغل فلوريان لوغون النقص العددي في صفوف الفريق الضيف وسجل الهدف الوحيد لألافيس قبل ثلاث دقائق من النهاية.



ورفع الفوز رصيد سلتا فيجو إلى 37 نقطة في المركز الثامن وظل ألافيس في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.