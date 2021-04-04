سولشاير يستبعد انتقال أغويرو إلى مانشستر يونايتد

استبعد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بعد أن يرحل عن صفوف الجار مانشستر سيتي في نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة طويلة استمرت على مدار 10 أعوام.



وسجل أغويرو 257 هدفا في 384 مباراة ليصبح الهداف التاريخي لمانشستر سيتي وفاز معه بأربعة ألقاب للدوري الممتاز وبلقب لكأس الاتحاد وخمسة ألقاب لكأس الرابطة وسيغادر النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.



وآخر لاعب كبير انضم إلى سيتي قادما من يونايتد كان كارلوس تيفيز وهو أرجنتيني أيضا، إذ أمضى موسمين على سبيل الإعارة في صفوف سيتي قبل الانتقال بصفة دائمة في 2009 حيث فاز معه بلقب الدوري في موسم 2011-2012.



وقال سولشاير للصحافيين قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد إنه لا يتوقع أن يسير أغويرو على خطى تيفيز، وأضاف: لا أتوقع أن ينتقل لاعب إلى المنافس المحلي بعد أن أمضى 10 أعوام في صفوف النادي المجاور.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 57 نقطة من 29 مباراة متخلفا بفارق 17 نقطة عن جاره المتصدر بجدارة مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة.