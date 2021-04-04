طلبات هالاند من برشلونة.. 20 مليوناً لوالده وبقاء ميسي

كشفت إذاعة "راك1" المقربة من نادي برشلونة الإسباني عن طلبات ممثلي النرويجي إرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، والتي اشتملت على مبالغ مالية لوكيله ووالده بالإضافة إلى استمرار أيقونة النادي ليونيل ميسي.

واجتمع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند (20 عاماً) ووالده ألف إنغ هالاند مع لابورتا نهاية الأسبوع الماضي في زيارة سريعة إلى برشلونة، للحديث عن إمكانية انتقال المهاجم الموهوب إلى صفوف النادي الكتالوني ابتداء من الموسم المقبل.

وبحسب الإذاعة الكتالونية فإن والد هالاند ورايولا طلبوا من برشلونة عدة مطالب أبرزها أن يحصل كل من الأب والوكيل على 20 مليون يورو، وراتب سنوي صافي يبلغ 30 مليون يورو للاعب، بخلاف قيمة شراء عقده من دورتموند الألماني، وأخيراً استمرار ليونيل ميسي في صفوف الفريق لعدة مواسم مقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في شهر يونيو من العام الجاري، ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن، فيما طلب منه لابورتا علناً في حفل تنصيب الأخير رئيساً للنادي، البقاء في النادي وتمديد التعاقد.