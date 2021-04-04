.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

طلبات هالاند من برشلونة.. 20 مليوناً لوالده وبقاء ميسي

هالاند
هالاند ارتبط بالانتقال إلى برشلونة

طلبات هالاند من برشلونة.. 20 مليوناً لوالده وبقاء ميسي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت إذاعة "راك1" المقربة من نادي برشلونة الإسباني عن طلبات ممثلي النرويجي إرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، والتي اشتملت على مبالغ مالية لوكيله ووالده بالإضافة إلى استمرار أيقونة النادي ليونيل ميسي.

واجتمع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند (20 عاماً) ووالده ألف إنغ هالاند مع لابورتا نهاية الأسبوع الماضي في زيارة سريعة إلى برشلونة، للحديث عن إمكانية انتقال المهاجم الموهوب إلى صفوف النادي الكتالوني ابتداء من الموسم المقبل.

وبحسب الإذاعة الكتالونية فإن والد هالاند ورايولا طلبوا من برشلونة عدة مطالب أبرزها أن يحصل كل من الأب والوكيل على 20 مليون يورو، وراتب سنوي صافي يبلغ 30 مليون يورو للاعب، بخلاف قيمة شراء عقده من دورتموند الألماني، وأخيراً استمرار ليونيل ميسي في صفوف الفريق لعدة مواسم مقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في شهر يونيو من العام الجاري، ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن، فيما طلب منه لابورتا علناً في حفل تنصيب الأخير رئيساً للنادي، البقاء في النادي وتمديد التعاقد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

الأكثر قراءة

الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد الجيش الأردني: اعتقالات على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد
الأمير حمزة يظهر في فيديو وينفي خبر اعتقاله الأمير حمزة يظهر في فيديو وينفي خبر اعتقاله
معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟ معلومات ستحل اللغز.. لماذا تتمسك إثيوبيا بسد النهضة؟
شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية شاهد.. موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية
فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا فيديو مروع.. سيارة تنقلب عدة مرات بمتسابقة في العلا
اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟ اعتقله الجيش الأردني لأسباب أمنية.. من هو باسم عوض الله؟

قبل أن تذهب

لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟
لماذا أصبح نقل جثامين مصابي كورونا عبر الدول أبرز تحديات خلفتها الجائحة؟

اكتشف المزيد