كلوب: أرنولد أظهر قدراته في مباراة أرسنال

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن ترينت ألكسندر-أرنولد أظهر قدراته خلال الانتصار 3-صفر على أرسنال يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد يوم واحد من اعترافه بدهشته من استبعاد الظهير الأيمن من تشكيلة منتخب إنجلترا في الآونة الأخيرة.



وقدم ألكسندر-أرنولد نوعية الأداء الذي أعطاه مكانا في تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت، وصنع الهدف الأول الذي سجله ديوغو جوتا وساهم في الهدف الثاني للمهاجم البرتغالي.



وقال كلوب: سجلنا ثلاثة أهداف جميلة وأظهر ترينت ألكسندر-أرنولد قدراته مرة أخرى، لا أريد الحديث مرة أخرى عن ترينت أو أشياء من هذا القبيل. قلت إنه قرار ساوثغيت. إنه راض عن اللاعبين الذين يملكهم في هذا المركز على الأخص لكن ترينت في حالة جيدة، وإذا قال أحد إنه ليس في حالة جيدة فيجب أن أقول إنه مخطئ، هذا كل ما في الأمر. لست مسؤولا عن اختياراته.



ومضى قائلا: لا أريد أن يظن الناس أنني على خلاف مع غاريث. لا يوجد شيء على الإطلاق، أحترم دوره وقراره لكني أعرف اللاعب أكثر من أي شخص آخر ومن أي مدرب آخر، وأستطيع أن أقول إنه لاعب من طراز عالمي.



وخسر ليفربول ثماني مباريات في الدوري منذ بداية العام الجديد، في سقوط مفجع من على القمة بعد فوزه باللقب الموسم الماضي، لكن أمام أرسنال بدا فريق كلوب قريبا من مستواه القديم بأداء قوي.



ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس بفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، رغم أن كلوب قال إن فرص احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى ليست بين يديه.