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لويز مدافع أرسنال مهدد بالغياب لفترة طويلة

ديفيد لويز أرسنال
لويز خاض 29 مباراة مع أرسنال خلال الموسم الحالي

لويز مدافع أرسنال مهدد بالغياب لفترة طويلة

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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كشف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المدافع ديفيد لويز سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة ربما تتطلب الخضوع إلى جراحة.

وشارك المدافع البرازيلي البالغ من العمر 33 عاما لمدة 90 دقيقة خلال تعادل أرسنال 3-3 مع وست هام يونايتد قبل التوقف الدولي، لكنه غاب عن الخسارة 3-صفر أمام ليفربول يوم السبت لشعوره بآلام في ركبته اليمنى.

وقال أرتيتا: هناك عدة احتمالات.. أن يخضع لعلاج متحفظ أو يذهب إلى الجراحة، نتحدث إلى الأطباء في الوقت الحالي لاتخاذ القرار الصحيح، لكن
يبدو أنه سيغيب عدة أسابيع على الأقل.

وأضاف: الأمر يتوقف على القرار الذي سنتخذه. إذا اتبعنا نهجا متحفظا في العلاج فلن يكون الغياب طويلا، أما إذا كان بحاجة لحل جذري، فالأمر سيستغرق فترة أطول بالتأكيد.

وشارك لويز، الذي يقضي عامه الأخير في تعاقده مع أرسنال، في 29 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

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