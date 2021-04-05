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باريس يعلن إصابة الإيطالي فلورينزي بفيروس كورونا

فلورينزي باريس
أليساندرو انضم إلى مواطنه فيراتي المصاب بالفيروس

باريس يعلن إصابة الإيطالي فلورينزي بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه الإيطالي أليساندرو فلورينزي أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار وسيغيب جراء ذلك عن مباراة الفريق في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وسيغيب الإيطالي الدولي ماركو فيراتي أيضا عن تشكيلة سان جيرمان في مباراة الأربعاء المقبل التي ستقام في ميونخ بعد ثبوت إصابته بالعدوى بالفيروس يوم الجمعة الماضي، إذ يخضع لكل من تثبت إصابته بكورونا في فرنسا لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام.

وقال سان جيرمان عبر "تويتر" إن فلورينزي كان في عزل ذاتي منذ بضعة أيام كإجراء احترازي وسيستمر في العزل تنفيذا للإجراءات الوقائية المطبقة.

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