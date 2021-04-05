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دورتموند يفقد سانشو أمام سيتي.. وانتهاء موسم موكوكو

سانشو دورتموند
سانشو نجم بوروسيا درتموند

دورتموند يفقد سانشو أمام سيتي.. وانتهاء موسم موكوكو

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برلين - د ب أ

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين عن غياب لاعب خط وسطه غادون سانشو عن مباراة الفريق المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وغاب سانشو عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب إصابات عضلية ، ولم تتضمن قائمة الفريق المسافرة إلى إنجلترا يوم الاثنين اسم اللاعب.

كما خلت القائمة من اسم اللاعبين آكسل فيتسل ودان آكسل زاغادو للإصابات أيضا.

وقال دورتموند إن مهاجمه الصاعد يوسف موكوكو سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي بعد تعرضه لإصابة في القدم.

وفي ديسمبر الماضي أصبح موكوكو أصغر لاعب سنا (16 عاما) في الدوري الألماني يهز الشباك وذلك في مواجهة أونيون برلين.

وتعرض موكوكو للإصابة خلال أخر تدريب شارك فيه مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاما في الشهر الماضي وأعتقد وقتها أنه سيتعافى في غضون أيام قليلة فقط.

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