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رئيس دورتموند يعلق على أخبار رحيل هالاند وسانشو

هالاند سانشو
سانشو وهالاند

رئيس دورتموند يعلق على أخبار رحيل هالاند وسانشو

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برلين - د ب أ

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أعرب هانز يوأخيم فاتسكه، رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن أمله في بقاء نجم الفريق، إرلينغ هالاند في دورتموند هذا الصيف.

وفي تصريحات لخدمة البث المباشر "دي ايه زد إن" وبوابة "شبوكس"، قال فاتسكه : لا توجد خطة بديلة.

وأبدى فاتسكه رد فعل هادئا على التقارير الإعلامية الأخيرة الواردة من إسبانيا التي تحدثت عن عقد لقاء بين والد هالاند، الف إنجه ووكيل أعماله، مينو رايولو، مع رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، وقال: سنناقش هذا في هدوء مع ارلينج ووالده ووكيل أعماله، ونحن نسعى إلى بقائه عندنا برغبته وأن يلعب لصالح دورتموند في الموسم المقبل وهو مقتنع.

غير أن الموقف التفاوضي لدورتموند ساء بعد الهزيمة أمام اينتراخت فرانكفورت السبت بهدفين مقابل هدف، وكانت هذه الهزيمة بمثابة ضربة كبيرة لآمال دورتموند في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث يبتعد الآن بفارق سبع نقاط خلف فرانكفورت، صاحب المركز الرابع في ترتيب بوندسليغا المؤهل للمسابقة القارية.

وقلل فاتسكه من إمكانية رحيل جادون سانشو زميل هالاند في خط هجوم دورتموند عن النادي، وقال: جادون يلعب لدينا لفترة أطول من إرلينغ، وإذا توافر عرض استثنائي فإننا سنناقشه مع اللاعب ومع وكيله كما هي العادة دائما.

في الوقت نفسه، قال فاتسكه إنه لا يتوقع صيف انتقالات ساخنا: نحن نرى بالذات في الأندية الكبيرة جدا مدى الجراح التي خلفتها أزمة كورونا، وهي ليست جراحا صغيرة تندمل في غضون أسبوعين.

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