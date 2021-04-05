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رايولا عن طلبات انتقال هالاند إلى برشلونة: أخبار كاذبة

هالاند ورايولا

رايولا عن طلبات انتقال هالاند إلى برشلونة: أخبار كاذبة

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العربية. نت

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علق مينو رايولا، وكيل أعمال إيرلينغ هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، على أخبار انتقال المهاجم النرويجي إلى برشلونة الإسباني، ووصفها بالكاذبة.

ويتصدر هالاند العناويين الرئيسية لوسائل الإعلام حول العالم، بعد جولة رايولا ووالد اللاعب الأسبوع الماضي، وظهورهم في برشلونة ومدريد.

وكانت إذاعة "راك 1" الكتالونية قد كشفت، يوم الأحد، أن طلبات رايولا لانضمام هالاند إلى برشلونة، كانت عبارة عن راتب سنوي 30 مليون يورو للاعب، وعمولة 20 مليون يورو للوكيل، إضافة إلى ذات المبلغ إلى والد هالاند، وبقاء ليونيل ميسي، دون احتساب قيمة الانتقال التي سيتعين على برشلونة دفعها لنادي دورتموند.

قبل أن يقرر رايولا الرد على المعلومات التي قدمتها الإذاعة الكتالونية، وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : أخبار كاذبة، وأرفق العديد من العناوين التي تتعلق بموضوع طلبات انتقال هالاند.

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