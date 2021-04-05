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غوارديولا: قد نحطم الرقم القياسي في سوق الانتقالات

غوارديولا
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا: قد نحطم الرقم القياسي في سوق الانتقالات

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لندن - رويترز

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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد يحطم الرقم القياسي للنادي في سوق الانتقالات بإنفاق أكثر من مئة مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار) على شراء لاعب واحد وسط تكهنات عن احتمال التعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند مستقبلا.

ومع مغادرة سيرجيو أغويرو ملعب الاتحاد في نهاية الموسم الجاري ربطت تكهنات وسائل إعلام بريطانية سيتي باحتمال التعاقد مع هالاند وسيحصل غوارديولا على فرصة لمتابعة اللاعب عن كثب في الملعب في مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ورغم أن سيتي كان أكثر الأندية سخاء في سوق الانتقالات في أوروبا خلال العقد الأخير فإن النادي لم يسبق له شراء لاعب في صفقة قياسية عالمية وكان أكبر مبلغ دفعه لشراء لاعب 64 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع روبن دياز من بنفيكا في سبتمبر.

وكان غوارديولا وصف الأسبوع الماضي احتمال التعاقد مع لاعب في صفقة قياسية أخرى بعد انتهاء الموسم الحالي بأنه أمر مستحيل لكنه خفف لهجته يوم الاثنين بالقول إن النادي يمكنه دفع مئة مليون جنيه إسترليني بشروط معينة.

وقال في مؤتمر صحافي: قرر النادي حتى الآن عدم إنفاق ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني أو أكثر للتعاقد مع لاعب واحد. قد يحدث هذا مستقبلا إذا قرر النادي أنه من الضروري تحسين الفريق في السنوات الخمس أو العشر القادمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن دورتموند قد يطلب نحو 180 مليون يورو للتعاقد مع هالاند الذي سجل 33 هدفا مع ناديه في كل المسابقات هذا الموسم.

ورفض غوارديولا التعليق على إمكانية التعاقد مع الدولي النرويجي هالاند البالغ من العمر 20 عاما لكنه كال المديح لقدراته الاستثنائية. وقال: الأرقام تتحدث عن نفسها. لو تعاقدنا معه فإنه سيكون بسبب قدرته على التسجيل بقدمه اليمنى واليسرى ومن الهجمات المرتدة ومهاراته الكبيرة في منطقة الجزاء.

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