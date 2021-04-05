كوكي: هدف إشبيلية جاء من لمسة يد واضحة

أبدى كوكي، قائد فريق أتلتيكو مدريد، أسفه لخسارة فريقه بهدف دون رد أمام مضيفه إشبيلية يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيراً إلى أن الحكم احتسب هدفاً غير شرعي لمصلحة أصحاب الأرض.



شدد كوكي، خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب المباراة، على أن فريقه سوف يقاتل بضراوة في سباق التتويج بلقب البطولة هذا الموسم، رغم المنافسة الشرسة من جانب ريال مدريد وبرشلونة، وأضاف: إنها خسارة صعبة، لقد حاول الفريق القيام بكل شيء. كان الشوط الأول صعبا حقا بالنسبة لنا، كافحنا لاستعادة الكرة والاحتفاظ بها. لقد تألمنا، إنه يوم صعب لكل ما حدث على أرض الملعب. جاء هدف إشبيلية من لمسة يد واضحة.



وطالب لاعبو أتلتيكو بإلغاء هدف إشبيلية الوحيد الذي أحرزه ماركوس أكونيا، واللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما لمست الكرة يد لوكاس أوكامبوس، لاعب الفريق الأندلسي، خلال الهجمة التي جاء منها الهدف.



وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي حقق ثلاثة انتصارات فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 66 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره ريال مدريد، وأربع نقاط أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث، الذي بإمكانه التقدم للمركز الثاني في ترتيب المسابقة، وتقليص الفارق مع أتلتيكو إلى نقطة واحدة، حال فوزه على ضيفه بلد الوليد يوم الاثنين في نفس المرحلة.