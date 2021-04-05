لاعب قادش المتهم بالعنصرية: لن أختبئ

ذكر خوان كالا مدافع قادش أنه لن يختبئ بعد اتهامه بتوجيه إهانة عنصرية إلى مختار دياكابي خلال الفوز 2-1 على فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.



وأشار اللاعب الإسباني، الذي دخل في مشادة مع دياكابي تسببت في شكوى المدافع الفرنسي إلى الحكم بأنه تعرض لإساءة عنصرية، إلى أنه سيعطي روايته عن الواقعة الثلاثاء.



وغادر فريق فالنسيا بأكمله الملعب احتجاجا بعد أن قال دياكابي إنه تعرض لإهانة عنصرية لكن الفريق عاد للعب بعد إبلاغه من الحكم بأنه قد يواجه عقوبة اذا لم يستأنف اللعب.



وطلب دياكابي التبديل ولم يرغب في استكمال اللعب بينما خرج كالا، الذي افتتح التسجيل، بين الشوطين بقرار من المدرب ألفارو سيربيرا.



وأبلغ كالا شبكة "قول" الإسبانية من مقر تدريبات فريقه يوم الاثنين أنه تحلى بالهدوء بعد الواقعة وسيشرح كل شيء خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء.



وقال :لن أختبئ. يبدو أن افتراض أنك بريء قبل إثبات إدانتك ليس موجودا في هذه البلاد.



ولم يتحدث كالا لوسائل الإعلام ولم ينشر رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب المباراة لكن مدربه سيربيرا قال إن المدافع أبلغه بأنه لم يشتم دياكابي.



وأكد قادش أنه ضد العنصرية وكراهية الأجانب : بغض النظر عن مرتكبها، أي شخص يرتكب هذه الأفعال يجب أن يدفع الثمن حتى اذا كان لاعبا بالفريق.



ولم تعلن رابطة الدوري أو الاتحاد الإسباني للعبة عن التحقيق مع كالا.



وذكرت الرابطة يوم الاثنين :تدين الرابطة العنصرية بكل الأشكال والأنواع ولطالما كانت نشطة في نبذ جرائم الكراهية في إسبانيا.