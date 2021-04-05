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مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني

صورة سابقة لمدافع أتالانتا مع رونالدو

مدافع أتالانتا: طلبت قميص رونالدو.. لكنه أحرجني

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العربية.نت

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كشف روبن جوسينس، مدافع أتالانتا الإيطالي، أنه تعرض لموقف محرج مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مباراة سابقة لفريقه ضد يوفنتوس.

وقال المدافع الألماني في تصريحات، يوم الاثنين: بعد مباراة ماضية في كأس إيطاليا 2019 بين أتالانتا يوفنتوس، انتهت لمصلحتنا، اقتربت بأدب من كريستيانو رونالدو، أردت تحقيق حلمي بالحصول على قميصه بعد صافرة النهاية.

وأضاف: لم أذهب حتى إلى الجمهور للاحتقال معهم، توجهت مباشرة إلى رونالدو، سألته هل يمكنك أن تمنحني قميصك؟ لم ينظر إلي وقال فقط: لا.

وواصل صاحب الـ "26 عاما": شعرت بالإحراج حقا، في تلك اللحظة عندما يحدث لك شيء محرج، تنظر حولك لترى إذ ما كان هناك شخص قد لاحظ ذلك، حاولت أن أخفي هذا الأمر حينها.

ولم يوضح جوسينس ما إذا كان قد حصل على قميص رونالدو في المباريات اللاحقة، لكنه سيحظى بفرصتين هذا الموسم، مساء 18 أبريل في الدوري، وفي 19 مايو بنهائي كأس إيطاليا، عندما يلعب أتالانتا ضد يوفنتوس.

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