.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدافع ريال مدريد: صلاح لم يكذب.. وراموس مُحبط

لقطة راموس وصلاح الشهيرة
لحظة إصابة صلاح من قبل راموس في نهائي 2018

مدافع ريال مدريد: صلاح لم يكذب.. وراموس مُحبط

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

نشر في: آخر تحديث:

أبدى ناتشو، مدافع ريال مدريد، قلقه من إمكانية رحيل زميله الإسباني سيرجيو راموس عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وأكد جاهزية الفريق لخوض مباراة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وقال ناتشو عن اللقاء في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي مساء الاثنين: لا يهمنا من يشارك في مقدمة هجوم ليفربول، سواء جوتا أو فيرمينو، الأهم أن نكون مستعدين ذهنيا للقاء، يجب أن نفكر أنفسنا، لا يهم من يلعب أمامنا.

ناتشو خلال المؤتمر الصحافي يوم الاثنين
ناتشو خلال المؤتمر الصحافي يوم الاثنين

وعلق المدافع الإسباني على التصريحات السابقة لمحمد صلاح، نجم النادي الإنجليزي، الذي قال لـ "ماركا" إن ليفربول قلص الفارق مع ريال مدريد منذ نهائي 2018، ووافقه ناتشو، قائلا: صلاح لم يكذب، منذ ذلك النهائي خسرنا كريستيانو رونالدو، كما فاز ليفربول بلقب الأبطال في 2019، ولا يوجد فارق كبير.

وتحدث ناتو عن مستقبله مع ريال مدريد، وذكر: قد تكون أفضل فترة في مسيرتي، آمل أن تستمر هذه الثقة في الملعب، سواء تم التجديد لراموس أو تعاقد مع قلب دفاع أو اثنين، بالطبع هي قرارات تؤثر على مستقبلي، سوف أنظر إلى الأمر وأحلله مع النادي وعائلتي.

وأردف: بالنسبة للقائد راموس، هو زميل في الفريق وصديق، يشعر بالإحباط بسبب الإصابة، لأنه القائد ولن يكون متواجدا معنا خلال هذه الفترة الخامسة، وبصفتي زميلا وصديقا و"مدريديستا"، فأفضل شيء للنادي هو استمرار راموس، وبالنسبة لراموس فأفضل شيء هو أن يبقى أيضا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كورونا أم حساسية أو آثار جانبية للقاح.. كيف نفرّق بين الأعراض؟ كورونا أم حساسية أو آثار جانبية للقاح.. كيف نفرّق بين الأعراض؟
مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير
الأكثر قراءة
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا! وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا!
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب
قبل أن تذهب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
اكتشف المزيد