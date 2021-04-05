مدافع ريال مدريد: صلاح لم يكذب.. وراموس مُحبط

أبدى ناتشو، مدافع ريال مدريد، قلقه من إمكانية رحيل زميله الإسباني سيرجيو راموس عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، وأكد جاهزية الفريق لخوض مباراة ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وقال ناتشو عن اللقاء في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي مساء الاثنين: لا يهمنا من يشارك في مقدمة هجوم ليفربول، سواء جوتا أو فيرمينو، الأهم أن نكون مستعدين ذهنيا للقاء، يجب أن نفكر أنفسنا، لا يهم من يلعب أمامنا.

وعلق المدافع الإسباني على التصريحات السابقة لمحمد صلاح، نجم النادي الإنجليزي، الذي قال لـ "ماركا" إن ليفربول قلص الفارق مع ريال مدريد منذ نهائي 2018، ووافقه ناتشو، قائلا: صلاح لم يكذب، منذ ذلك النهائي خسرنا كريستيانو رونالدو، كما فاز ليفربول بلقب الأبطال في 2019، ولا يوجد فارق كبير.

وتحدث ناتو عن مستقبله مع ريال مدريد، وذكر: قد تكون أفضل فترة في مسيرتي، آمل أن تستمر هذه الثقة في الملعب، سواء تم التجديد لراموس أو تعاقد مع قلب دفاع أو اثنين، بالطبع هي قرارات تؤثر على مستقبلي، سوف أنظر إلى الأمر وأحلله مع النادي وعائلتي.

وأردف: بالنسبة للقائد راموس، هو زميل في الفريق وصديق، يشعر بالإحباط بسبب الإصابة، لأنه القائد ولن يكون متواجدا معنا خلال هذه الفترة الخامسة، وبصفتي زميلا وصديقا و"مدريديستا"، فأفضل شيء للنادي هو استمرار راموس، وبالنسبة لراموس فأفضل شيء هو أن يبقى أيضا.